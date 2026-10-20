«كوالكوم» تعتزم خفض وظائف عالمياً بعد مراجعات الأداء السنوية



تعتزم شركة «كوالكوم» (Qualcomm) خفض وظائف على مستوى العالم ضمن خطة «لخفض الوظائف يركز على الأداء»، وذلك عقب المراجعات السنوية للموظفين، وفقاً لمذكرة داخلية وجّهها الرئيس التنفيذي كريستيانو آمون إلى العاملين، الاثنين، واطلعت عليها رويترز، على أن تبدأ إخطارات الموظفين المتأثرين في نوفمبر.

وقال آمون إن التخفيضات تأتي في إطار جهود الشركة لبناء «ثقافة أداء أقوى»، ومعالجة الحالات التي «لم تحقق التوقعات باستمرار».

ولم تحدد المذكرة عدد الوظائف التي ستتأثر، كما لم تتمكن رويترز على الفور من تحديد حجم التخفيضات.

ولم ترد «كوالكوم» على الفور على طلب من رويترز للتعليق. وكان لدى الشركة نحو 52 ألف موظف على مستوى العالم حتى سبتمبر 2025، معظمهم يعملون بدوام كامل، فيما تنتهي سنتها المالية عادةً في أواخر سبتمبر.

وتُعد «كوالكوم» واحدة من أكبر شركات تصنيع رقائق الهواتف الذكية في العالم، وقد تأثرت خلال العام الجاري بتراجع مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية، في ظل ارتفاع أسعار الذاكرة وتأثيرها في الطلب بالأسواق الرئيسية.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5% فقط منذ بداية عام 2026، مقارنة بمكاسب تجاوزت 12% لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ونحو 60% لمؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات».

وفي أحدث تقرير لنتائج أعمالها، الصادر في أواخر يوليو، توقعت «كوالكوم» أرباحاً فصلية دون تقديرات السوق، وقالت إن إيراداتها من منتجات «أبل» ستتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي المقابل، أشارت الشركة إلى أن نمو إيرادات أنشطة مراكز البيانات والأنشطة الأخرى غير المرتبطة بالهواتف سيتجاوز الإيرادات المفقودة بحلول السنة المالية 2027.

وتتوقع «كوالكوم» أن تأتي غالبية مبيعات رقائقها خلال السنة المالية 2027 من أنشطة أخرى غير الهواتف الذكية، مع توسعها في سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سريع النمو.

وقال آمون في المذكرة إن أولويات الأعمال والاحتياجات التنظيمية والمهارات والخبرات ستكون ضمن العوامل التي ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد الوظائف التي ستشملها التخفيضات.

وكتب آمون: «مع توسعنا في الأعمال، توسعت أيضاً الكفاءات والمهارات التي نحتاج إليها. يجب أن يكون لدينا الأشخاص المناسبون في الأدوار المناسبة، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل أداء لهم وتواصل الشركة تحقيق النجاح».