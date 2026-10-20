الصين تتعهد بحماية شركاتها عقب إجراء أمريكي ضد ديب سيك

أكدت الصين اليوم الثلاثاء أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعليمات للوكالات المدنية الأمريكية بإزالة منتجات ديب سيك الصينية للذكاء الاصطناعي والخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة وتستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني من أنظمتها لتكنولوجيا المعلومات.
وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على سؤال حول الخطوة الأمريكية إن بكين تعارض باستمرار التوسيع المفرط لمفهوم الأمن القومي وكذلك تسييس مسائل العلوم والتكنولوجيا والتجارة.