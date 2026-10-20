الصين تتعهد بحماية شركاتها عقب إجراء أمريكي ضد ديب سيك

أكدت ​الصين اليوم الثلاثاء أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، ⁠وذلك بعد أن أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ‌تعليمات للوكالات المدنية الأمريكية بإزالة ‌منتجات ديب سيك الصينية ‌للذكاء الاصطناعي والخدمات ‌التي تقدمها ‌أطراف ثالثة وتستخدم ​نموذج الذكاء ‌الاصطناعي الصيني ​من أنظمتها ⁠لتكنولوجيا المعلومات.

وقالت ماو ​نينغ ⁠المتحدثة باسم ⁠وزارة الخارجية الصينية ردا ⁠على سؤال حول الخطوة الأمريكية إن بكين تعارض باستمرار التوسيع المفرط لمفهوم ‌الأمن القومي وكذلك تسييس ​مسائل العلوم والتكنولوجيا والتجارة.