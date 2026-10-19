نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في الربع الثالث

أعلنت الصين، أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) متجاوزا التوقعات، مما يبقيها على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفها السنوي الرسمي مع اقتراب العام من نهايته، في الوقت الذي يشعر فيه شركاؤها التجاريون بالحاجة الملحة لتقليص عجزهم التجاري مع الصين.

وجاءت البيانات الرسمية أفضل من التوقعات لتسجل تسارعا جديدا، وذلك بعد أن شهدت الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران نموا بنسبة 3ر4% والتي كانت وتيرة النمو الأبطأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وعلى صعيد العام بأكمله، حدد القادة الصينيون هدفا للنمو الاقتصادي يتراوح بين5ر4% و5%، بانخفاض عن معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5% . وفي وقت سابق من الشهر الحالي قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 5ر4% وهو ما يتفق مع الحد الأدنى للنطاق المستهدف بالنسبة للحكومة الصينية.

وأعرب المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، ماو شنج يونج، عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها السنوي، مشيرا إلى أن الظروف مواتية لذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وعزا تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام إلى تطورات أسعار النفط المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط، وقال إنه يتوقع تحسنا في الربع الأخير من العام.

وعلى الرغم من تسارع النمو، لا يزال أداء الاقتصاد الصيني متفاوتا، إذ تقابل الطفرة في الصادرات ضعف الطلب المحلي.