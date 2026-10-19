الصين.. تسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في سبتمبر

أظهرت بيانات ‌رسمية صدرت اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج المصانع في الصين 5.5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، متسارعا من نمو بلغ 5.2 بالمئة في أغسطس.

وتماشت وتيرة ‌نمو إنتاج المصانع، التي أعلنها المكتب ‌الوطني للإحصاء، مع توقعات بارتفاعه ‌5.5 بالمئة في ‌استطلاع أجرته ‌رويترز شمل 26 اقتصاديا.

ونمت مبيعات التجزئة، ​وهي مقياس ‌للاستهلاك، ​1.1 بالمئة ⁠في سبتمبر، متحسنة من زيادة بلغت 0.4 ​بالمئة ⁠في ⁠أغسطس، ومقارنة بتوقعات بارتفاعها 0.6 بالمئة.

وانخفض ⁠الاستثمار في الأصول الثابتة 7.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، متماثلا مع التراجع ‌البالغ 7.2 بالمئة في الفترة من ​يناير إلى أغسطس، ومقارنة بتوقعات لانخفاضه 7.3 بالمئة.