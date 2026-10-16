مسح لرويترز: ارتفاع إنتاج النفط من دول أوبك خلال سبتمبر

أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج ⁠النفط من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في سبتمبر، وأن ‌أكبر الزيادات جاءت في إنتاج السعودية والعراق، وذلك على ‌الرغم من استمرار القيود المفروضة ‌على الصادرات بسبب حرب إيران ‌والحصار الأمريكي ‌على شحنات طهران.

ووفقاً للاستطلاع فإن إنتاج ​النفط الخام ‌من ​أوبك، التي تضم 11 ⁠عضواً، ارتفع 1.78 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى ​21.49 ⁠مليون ⁠برميل يومياً.

وكان 7 أعضاء في تحالف «أوبك+»، الذي يضم ⁠أوبك وحلفاء مثل روسيا، قد اتفقوا على زيادة الإنتاج في سبتمبر الماضي، لكن الصراع في الشرق الأوسط جعل ‌ذلك مستحيلاً.

ويستند المسح الذي أجرته رويترز إلى ​بيانات من شركات تتعقب تدفقات النفط، ومعلومات من مصادر في شركات نفط ومنظمة ​أوبك ومستشارين.