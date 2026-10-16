النفط يتراجع لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاطر الإمدادات

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو ​تحقيق مكاسب أسبوعية في ظل الضبابية التي تكتنف إمدادات الشرق الأوسط والسحب الأكبر ‌من المتوقع من مخزونات ​الخام في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.47 % إلى 105.42 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.50 % إلى 97.48 دولاراً.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 % عند التسوية أمس الخميس بعد سحب كبير من مخزونات الخام الأمريكية وسط توقف الإنتاج بسبب ⁠الأعاصير.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام برنت 0.49 %، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط 5.91 %.

وكتب محللو آي. إن. جي في مذكرة «حالة الضبابية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن استدامة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تدفع السوق إلى احتساب علاوة مخاطر كبيرة».

وأضافوا أن التوصل إلى نوع من ‌الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لمنح السوق مزيداً من الثقة في استمرار تدفقات النفط القوية من المنطقة.

وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات مع زيادة الهجمات بالقرب من مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية، حيث قالت ‌إيران إنها تكثف ضرباتها رداً على الحصار الأمريكي لموانئها والعقوبات الأكثر صرامة التي ‌فرضت الشهر الماضي.

وقالت شركة كبلر لتتبع حركة الشحن إن متوسط الشحنات العابرة لمضيق هرمز بلغ ‌11.62 مليون برميل يومياً خلال 7 أيام ‌منتهية في 13 أكتوبر، بما يعادل نحو 68 % من المستوى الأساسي البالغ 17.15 مليون برميل يوميا.