الذهب يصعد بعد بيانات تضخم أمريكية

واصل الذهب مكاسبه اليوم الجمعة بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أن المعدن يتجه نحو تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وبحلول الساعة 1646 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2625 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2643.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وأظهر تقرير أن التضخم الشهري تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الأشهر الماضية. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وهبط الذهب 0.9 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع بعد توقعات لمجلس الاحتياطي يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرتين فقط في 2025، مما يشير إلى تيسير نقدي أقل مما كان متوقعا في سبتمبر.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 29.41 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 929.25 دولارا، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 916.56 دولارا.