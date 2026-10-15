ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدّموا ​بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي مع انخفاض معدلات التسريح، ⁠وهو ما يحافظ على استقرار سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات ارتفعت بواقع ألف طلب إلى 199 ألف طلب بعد التعديل في ​ضوء العوامل الموسمية للأسبوع ​المنتهي في ⁠العاشر من أكتوبر.

وتعد هذه المرة ​الخامسة ⁠على التوالي ⁠التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 200 ⁠ألف، وهو ما يتوافق مع وصف خبراء الاقتصاد لحالة سوق العمل بأنها تتسم «بمعدلات توظيف منخفضة ومعدلات تسريح منخفضة».

كان اقتصاديون استطلعت رويترز ​آراءهم قد توقّعوا تسجيل 200 ألف طلب الأسبوع الماضي.