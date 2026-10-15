تسريب بيانات 11.18 مليون عميل لمطاعم برجر كينج في اليابان

أصبحت الشركة المشغلة لمطاعم برجر كينج في اليابان، اليوم الخميس، أحدث شركة تبلغ عن تعرضها لخرق معلوماتي، حيث تسربت بيانات 11.18 مليون عميل من خلال دخول غير مصرح له، لخادم يدير البيانات من التطبيق الرسمي للمطاعم على الهواتف الذكية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن البيانات التي تم تسريبها، تتضمن أسماء المستخدمين وتواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وجنسهم. وقالت الشركة إنها لم تتأكد بعد من حدوث أي استخدام احتيالي للمعلومات، كما أنها تقوم بالتحقيق في الواقعة.

ويذكر أن سلسلة من عمليات الخرق المعلوماتي، وقعت في شركات يابانية خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خدمة «تايمز كار» لمشاركة السيارات، وشركة إيست جابان للسكك الحديدية.