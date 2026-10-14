تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بأمريكا في سبتمبر

تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات ​المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين، مما شكل ضربة أخرى للرئيس دونالد ترامب وحزبه ⁠الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، وأعاد إلى دائرة التوقعات احتمال رفع الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6 % الشهر ​الماضي بعد أن سجل ​ارتفاعاً 0.4 % في ⁠أغسطس.

وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، ​ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7 % بعد أن زاد 3.4 % في أغسطس.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 % على أساس شهري ‌و3.6 % على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات إدارة ​معلومات الطاقة الأمريكية أن أسعار البنزين قفزت 7.1 % في سبتمبر.



