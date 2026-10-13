أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن المعنويات بدعم انخفاض النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بدعم ​انخفاض أسعار النفط، ما عزز إقبال المستثمرين على ‌المخاطرة، إلا ​أن أسهم التكنولوجيا تعرضت لضغوط بعد تقارير عن تقدم أحرزته شركة تشانغشين ميموري تكنولوجيز الصينية لصناعة رقائق الذاكرة، ما أثار مخاوف من منافسة حادة من بكين.

وخلال التعاملات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.44 % إلى ⁠638.44 نقطة، وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنحو 1 %، مسجلاً أقوى أداء بين المؤشرات الأوروبية.

وانخفضت أسعار النفط مع ‌عكوف المتعاملين على تقييم المخاطر على صعيد العرض في أعقاب الهجمات على السعودية وتقييمهم لاحتمالات وصول إمدادات إضافية من ‌الديزل من روسيا.

وصعد قطاع الكيماويات 2 % ليتصدر مكاسب القطاعات.

وانخفض قطاع التكنولوجيا 1.5 % في ‌ظل موجة بيع عالمية ‌بعد أن أثارت التقارير عن تقدم تشانغشين، المعروفة أيضاً باسم سي.إكس.إم.تي، مخاوف من ​أن الصين تضيق ‌الفجوة التكنولوجية ​مع المنافسين.

أسهم التكنولوجيا

وقال محللون من أو.سي.بي.سي ⁠في مذكرة: «قادت أسهم التكنولوجيا موجة الضعف، لا سيما شركات رقائق الذاكرة، بعد أن أعلنت سي.إكس.إم.تي الصينية إحراز تقدم في ​تصميم ⁠أكثر كثافة لذاكرة دي.رام ⁠وخططاً لإطلاق منتج جديد لذاكرة الخوادم بحلول نهاية العام، ما أثار مخاوف من اشتداد المنافسة أمام منتجي رقائق ⁠الذاكرة القائمين».

وارتفع سهم إل.في.إم.إتش رغم إعلانها عن مبيعات أضعف من المتوقع في الربع الثالث من العام، إذ أثر تدهور معنويات المستهلكين في الصين على الطلب على علامتي لوي فيتون وديور التابعتين لها.

وتراجع سهم شركة نوكيا ‌4.4 % بعد أن وافقت شركة معدات الاتصالات الفنلندية على بيع نشاطها ​إنتربرايز كامبوس إيدج إلى مجموعة أورليوس للاستثمار الخاص.

وسيراقب المستثمرون أيضاً بيانات مهمة لشهر سبتمبر من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من المقرر صدورها في وقت لاحق ​من اليوم.