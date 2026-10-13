أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بمؤشر نيكاي الياباني

أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وتراجع مؤشر نيكاي 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقاط.

وأثرت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل كبير على المؤشر نيكاي بعد أن انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.2 % خلال الليل.

كما ظلت صورة التضخم ‌في اليابان محط اهتمام، إذ أعلن بنك اليابان المركزي أن معدل تضخم الأسعار بالنسبة للبيع بالجملة بلغ 6.8 % على أساس سنوي ‌في سبتمبر، في حين دفعت حالة الضبابية ‌بشأن الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) إلى جانب المخاطر ‌الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا المستثمرين إلى توخي الحذر.

الاستثمارات الضخمة

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في ​نومورا سيكيوريتيز: إن المخاوف ‌تتزايد بشأن ​ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة ⁠في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها، بينما تحد تأثيرات التوترات العالمية على أسعار الطاقة من التفاؤل.

وأضافت ساوادا «من الإنصاف القول إن ​سوق الأسهم ⁠اليابانية اليوم تتأثر بالاتجاه ⁠الهبوطي في أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بأشباه الموصلات... وتزايدت المخاوف بسبب الهجوم على مطار سعودي وجدوى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ⁠روسيا وأوكرانيا».

ومن بين القطاعات على المؤشر توبكس، تصدرت أسهم النقل البحري قائمة المكاسب، إذ صعدت 3.35 %. وسجل قطاع المعادن غير الحديدية أكبر الخسائر متراجعاً 4.79 %.

وارتفع 156 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 68 سهماً.

وسجل سهم كيوكسيا ‌هولدينجز أكبر الخسائر، إذ هوى 13.28 %، وتراجع سهم كوكوساي إلكتريك 9.53 %​ وسهم سومكو 8.64 %.

وكانت أكبر المكاسب بالنسبة المئوية من نصيب سهم بان باسيفيك إنترناشونال الذي قفز 4.01 %، تلاه سهم سوميتومو للصناعات الثقيلة بزيادة 3.79 %، ثم سهم كاواساكي كيسن كايشا الذي ​صعد 3.53 %.