النفط يتراجع بعد وقف استهداف منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات ​الروسية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف ‌الهجمات على منشآت ​الطاقة التابعة لكل منهما، عقب إبرام اتفاق أمريكي مع موسكو لتوريد الديزل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.54 دولار، أو 1.47 بالمئة إلى 103.18 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.31 دولارا للبرميل، بانخفاض قدره 1.54 دولار، أو 1.68 بالمئة.

وأعلن ترامب يوم الجمعة أن روسيا ستزود الأسواق الأمريكية والعالمية على ⁠الفور بأكثر من 300000 طن (2.25 مليون برميل) من الديزل.

وأضاف ترامب أن روسيا ستورد 500000 طن أخرى في نوفمبر ومليون طن إضافية "بعد ذلك مباشرة".

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك اليومي للديزل على مستوى العالم ما يقرب ‌من 29 مليون برميل.

كما أعلن ترامب بشكل غير متوقع أمس الأحد أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ‌ينتظر الاطلاع على تفاصيل وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، في ‌حين لم تعلق روسيا على الأمر.

وقال تيم واترر، كبير المحللين في كيه.سي.إم ‌تريد، إن هذه الإعلانات خففت بعض الضغوط ‌الفورية على الإمدادات.

وأضاف "لا تزال هناك تساؤلات حول صحة واستمرارية أي وقف لإطلاق النار من هذا القبيل، وبدون أدلة أوضح ​على أنه سيستمر فعليا، ‌فمن المرجح أن يظل نطاق ​التراجع محدودا".

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ⁠الطاقة الدولية أمس الأحد إن على جميع الأعضاء تقييم ما إذا كان من الضروري الإفراج عن كميات إضافية من الديزل، وأن على الدول التي لم تسلم بعد الكميات الموعودة بالكامل ​أن تسرع في ⁠تسليم الكميات المتبقية مع ⁠إعطاء الأولوية للديزل.