«ريفليكشن إيه.آي» على رادار إنفيديا بتقييم محتمل يبلغ 25 مليار دولار

تجري شركة «إنفيديا» مباحثات لزيادة استثماراتها في شركة «ريفليكشن إيه.آي» الناشئة المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، أو الاستحواذ عليها، بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة.

وذكر التقرير أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة، وقد تفضي إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، لكنها قد تتعثر في أي وقت. وتشمل الخيارات المطروحة إبرام صفقة استحواذ كاملة، أو اتفاق من نوع «الاستحواذ بغرض التوظيف»، تحصل بموجبه «إنفيديا» على الكفاءات وتراخيص استخدام التكنولوجيا، من دون الاستحواذ على الشركة بالكامل، وهو ما قد يحد من احتمالات الخضوع لمراجعات تنظيمية مطولة.

وتُعد «إنفيديا» بالفعل أحد أبرز الداعمين الماليين والمستثمرين الاستراتيجيين في «ريفليكشن إيه.آي»، إذ استثمرت فيها نحو 800 مليون دولار، وفقاً للتقرير. ولم تعلق الشركة الناشئة على الأنباء، فيما لم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق حتى الآن.

وتأسست «ريفليكشن إيه.آي» عام 2024 على يد الباحثين السابقين في «ديب مايند»، ميشا لاسكين ويوانيس أنتونوجلو، وتعمل على تطوير أدوات لأتمتة البرمجيات، في مجال يشهد اهتماماً متزايداً مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الشفرات البرمجية وتطوير التطبيقات.

وكان لاسكين، الرئيس التنفيذي للشركة، قد قال لشبكة «سي إن بي سي» في أبريل الماضي: إن الشركة تستعد لجمع تمويل جديد على أساس تقييم تبلغ قيمته 25 مليار دولار قبل ضخ الأموال الجديدة.

وتأتي المباحثات المحتملة في إطار توسع «إنفيديا» في منظومة الذكاء الاصطناعي، بما يتجاوز رقائق المعالجة إلى الشركات التي تطور البرمجيات والأدوات القادرة على توسيع تطبيقات التقنية. غير أن شكل الصفقة النهائي، إن تم التوصل إليها، لا يزال غير محسوم.