جوجل تطلق وكيلاً للذكاء الاصطناعي في «جيميني» لتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين

أعلنت شركة «جوجل» إضافة تقنيات وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى منصتها «جيميني»، في خطوة تنقل أدوات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ المهام فعلياً، بما يشمل إنشاء التعليمات البرمجية وجدولة الاجتماعات وحجز المواعيد والسفر، عبر واجهة موحدة.

وذكر موقع «تك كرانش» المتخصص في التكنولوجيا أن الإعلان جاء خلال مؤتمر «جوجل كلاود»، في وقت تتسارع فيه المنافسة على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، مع ظهور حلول منافسة من شركات مثل «ميتا» وغيرها.

وتراهن «جوجل» على قاعدة مستخدمي «جيميني» الواسعة، التي تتجاوز مليار مستخدم نشط شهرياً، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي، فضلاً عن انتشار «جيميني إنتربرايز» في بيئة الأعمال، إذ تستخدمه نحو 90 % من الشركات المدرجة ضمن قائمة «فورتشن» لأكبر 100 شركة.

وستركز الشركة في المرحلة الأولى على إتاحة التقنية الجديدة للشركات، قبل توسيع نطاقها إلى المستخدمين الأفراد، بهدف معالجة تحديات الأمن والتوسع والأداء المرتبطة بتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وقال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لـ«جوجل كلاود»: إن الوكيل الجديد يمكن تزويده بأهداف بدلاً من تعليمات محددة، بما يتيح له تخطيط خطوات العمل واستخدام أدوات ومهارات متخصصة، والتواصل مع الأنظمة الداخلية للشركات لإنجاز المهام المطلوبة.

وسيختار النظام تلقائياً نموذج الذكاء الاصطناعي الأنسب لكل مهمة، مع إتاحة المجال للمستخدمين لاختيار النموذج بأنفسهم، بما في ذلك نماذج «كلود» التابعة لشركة «أنثروبيك».

ويعكس التوجه الجديد تحولاً في صناعة الذكاء الاصطناعي نحو أنظمة لا تكتفي بتقديم المعلومات والمقترحات، بل تسعى إلى تنفيذ الأعمال نيابة عن المستخدمين، ما يفتح مجالاً جديداً للتنافس بين شركات التكنولوجيا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال والحياة اليومية.