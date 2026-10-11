ماسك يتعهد بإنترنت ستارلينك بأسعار ميسرة في الهند لمنافسة جيو

تعهد إيلون ماسك بطرح خدمة «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الهند بأسعار ميسرة، في خطوة تستهدف منافسة «ريلاينس جيو»، التابعة للملياردير موكيش أمباني، قبل أيام من الطرح المرتقب للاكتتاب العام الأولي لشركة «جيو بلاتفورمز»، التي تستهدف تقييماً يبلغ 106 مليارات دولار.

وقال ماسك، في منشور على منصة «إكس» السبت: إن ارتفاع أسعار «ستارلينك» سيحول دون إقبال المستهلكين الهنود عليها، مؤكداً أن «سبيس إكس» ستحتاج إلى تقديم أسعار في متناول الجميع. وأضاف أن المنافسة ستمنح المستهلكين خيارات أوسع، وإن كانت ستضغط على أرباح أمباني، لكنها لن تدفعه إلى الخروج من السوق.

ولم يحدد ماسك أسعار الخدمة في الهند، حيث تبلغ تكلفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول نحو 8 سنتات للجيجابايت، وهي من بين الأدنى عالمياً. وتعتمد «جيو» على استراتيجية الأسعار المنخفضة التي أسهمت في توسعها السريع وترسيخ مكانتها في سوق الاتصالات الهندية.

وتأتي تصريحات ماسك في سياق تصاعد التنافس بين الطرفين، بعدما اتهم الحكومة الهندية وأمباني بعرقلة دخول «ستارلينك» إلى السوق لحماية مصالح «جيو»، وهي اتهامات نفتها الحكومة، مؤكدة عدم وجود تحيز في إجراءات الموافقة.

ولا تزال «ستارلينك» ومشروع الأقمار الاصطناعية التابع لـ«جيو» بانتظار الموافقة الأمنية النهائية لبدء التشغيل، ما يجعل توقيت دخول الشركتين إلى السوق الهندية مرتبطاً باستكمال الإجراءات التنظيمية، إلى جانب قدرتهما على تقديم خدمات بأسعار تنافسية.