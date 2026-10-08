عضو بالمركزي الأمريكي: خفض التضخم يتطلب المزيد من رفع الفائدة

قال ‌ألبرتو موساليم، ​رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سانت لويس اليوم الخميس، إنه سيتعين ⁠على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %.

وأضاف المسؤول في فعالية نظمتها ‌بلومبرغ في نيويورك: «لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب، ​سيكون من الضروري اتخاذ ​المزيد من ⁠الإجراءات لتشديد السياسة النقدية».

وعندما سئل ​موساليم ⁠عن الإجراءات ⁠التي ينبغي أن يتخذها مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في أواخر أكتوبر الجاري، قال: «أدخل كل اجتماع بذهن متفتح للغاية، ولم أبدِ ​أي رأي مسبق بشأن ما ينبغي أن يحدث حينها».





