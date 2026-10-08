قال ألبرتو موساليم، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سانت لويس اليوم الخميس، إنه سيتعين على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %.
وأضاف المسؤول في فعالية نظمتها بلومبرغ في نيويورك: «لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف في الوقت المناسب، سيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشديد السياسة النقدية».
وعندما سئل موساليم عن الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في أواخر أكتوبر الجاري، قال: «أدخل كل اجتماع بذهن متفتح للغاية، ولم أبدِ أي رأي مسبق بشأن ما ينبغي أن يحدث حينها».
عضو بالمركزي الأمريكي: خفض التضخم يتطلب المزيد من رفع الفائدة
قال ألبرتو موساليم، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سانت لويس اليوم الخميس، إنه سيتعين على البنك رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %.