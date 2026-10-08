الأسهم الأوروبية تتراجع والبنوك تهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات الخميس، متأثرة بهبوط أسهم البنوك إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، بالتزامن مع موجة جديدة من بيع السندات وارتفاع أسعار النفط، ما عزز مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم وتأثيره في النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 % إلى 624.24 نقطة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش.

وقادت أسهم البنوك الخسائر، إذ تراجع المؤشر الأوروبي للقطاع المصرفي بنحو 2 %، مع انخفاض أسهم «دويتشه بنك» و«بانكو سانتاندير» و«سوسيتيه جنرال» و«يونيكريديت» للجلسة الثانية على التوالي، بالتزامن مع صعود عوائد السندات في منطقة اليورو باتجاه المستويات المرتفعة التي سجلتها أخيراً.

وجاء الضغط على الأسهم الأوروبية في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط بأكثر من 3 %، وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، إحدى المناطق الرئيسية للإنتاج العالمي، إضافة إلى تأثير تهديد إعصار على العمليات البحرية في الولايات المتحدة وما ترتب عليه من خفض للإنتاج.

وزادت مخاوف التضخم بعد ارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة. وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي انقساماً بين المسؤولين بشأن مبررات إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى أوروبا لتحليل محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، بحثاً عن مؤشرات حول آفاق السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق الخميس، إلى جانب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وسط ترقب الأسواق لأي إشارات بشأن التضخم وأسعار الفائدة والنمو.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بافاريان نورديك» الدنماركية بنسبة 2.9 %، بعدما رفعت شركة التكنولوجيا الحيوية توقعاتها لإيرادات عام 2026 وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.