النفط يتماسك فوق 100 دولار

استقرت أسعار النفط، أمس، وظلت ​العقود الآجلة لخام برنت متماسكة فوق 100 دولار للبرميل، في وقت يوازن فيه المستثمرون ​بين زيادة صادرات الخليج، وبين مخاطر الإمداد المستمرة بسبب الحرب الأمريكية مع إيران، والعاصفة التي تتجه نحو مناطق منتجة للنفط في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت قليلاً بمقدار 35 سنتاً، أو 0.35 %، لتصل إلى 100.93 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠15 سنتاً فقط، أو 0.17 %، إلى 89.59 دولاراً.

وقال محللو السلع الأولية لدى «آي.إن.جي»: في الوقت الحالي، من المرجح أن يظل التوتر في السوق قائماً إزاء أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، مضيفين أن المخاطر على الإمدادات من الشرق الأوسط ‌لا تزال قائمة، في ظل استمرار الهجمات على السفن.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول» لتجارة السلع الأولية، أن نحو 12 مليون برميل يومياً من النفط الخام، ومليوني برميل يومياً من المنتجات المكررة، غادرت منطقة الشرق الأوسط على متن ناقلات، خلال الأيام السبعة إلى العشرة الماضية.