«يو بي اس» يرفع توقعاته لبرنت إلى 100 دولار مع استمرار اضطرابات الإمدادات

رفع بنك «يو بي اس» UBS توقعاته لأسعار خام برنت لعامي 2026 و2027، في ظل استمرار اضطرابات إمدادات النفط من الشرق الأوسط بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، محذراً من أن التعافي الحالي في تدفقات الخام عبر المنطقة لا يزال هشاً مع استمرار الهجمات.

وقال البنك في مذكرة صدرت أمس: إن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تعافت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هذا التحسن جاء بتكلفة مرتفعة ولا يزال عرضة للانتكاس في ظل استمرار المخاطر الأمنية.

ويتوقع UBS وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في الربع الرابع من 2026، مقارنة بتوقع سابق عند نحو 80 دولاراً، فيما رفع متوسط توقعاته للسعر خلال العام بأكمله إلى 91.57 دولاراً للبرميل من 83.74 دولاراً سابقاً.

وبالنسبة إلى 2027، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت نحو 80 دولاراً للبرميل، مقابل 76 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط، على افتراض عودة تدريجية إلى أوضاع طبيعية في تدفقات النفط الإقليمية خلال النصف الأول من العام.

ويربط البنك هذا السيناريو باحتمال التوصل إلى ترتيب مماثل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي انهارت في يونيو، لكنه أشار إلى أنه يضع في الحسبان علاوة مخاطر أعلى على المدى القريب، نظراً إلى عدم وضوح مسار عودة الإمدادات إلى طبيعتها.

وحذر UBS من أن وقوع هجمات جديدة أو اضطرابات إضافية في التدفقات قد يدفع أسعار النفط إلى تجاوز 120 دولاراً للبرميل. في المقابل، قد تتراجع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران وتسارعت عودة تدفقات الخام.

وأظهرت بيانات الشحن، الاثنين، أن صادرات النفط من دول الخليج تجاوزت مستويات ما قبل الحرب لنحو نصف شهر سبتمبر، لكن الهجمات على ناقلات النفط والقيود اللوجستية لا تزال تثير شكوكاً بشأن استدامة هذا التحسن.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، مع مساهمة مرونة صادرات الشرق الأوسط والسحوبات من المخزونات الطارئة لدول مجموعة السبع في تهدئة مخاوف الإمدادات، بينما حدت المخاطر الأمنية المستمرة في المنطقة من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.8 % إلى 98.48 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9 % إلى 87.70 دولاراً، نحو الساعة 10:13 بتوقيت غرينتش.