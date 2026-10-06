مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من ترسخ التضخم واحتمال بلوغه 4 %

حذرت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن التضخم الذي يتجاوز حالياً مستهدف البنك البالغ 2 % بات أكثر رسوخاً في الاقتصاد البريطاني، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاعه إلى 4 % بحلول مطلع العام المقبل.

وقالت مان، خلال مؤتمر نظمته شركة «تي إس لومبارد» للاستشارات الاقتصادية، الثلاثاء: إن التضخم ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف طوال فترة عضويتها في لجنة السياسة النقدية، مضيفة أن الضغوط السعرية أصبحت «راسخة» في الاقتصاد البريطاني.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم إلى نحو 4 % في بداية العام الجديد سيكون مصدر قلق خاصاً، بالتزامن مع الفترة التي تشهد عادة مفاوضات بين أصحاب العمل والعمال بشأن زيادات الأجور، محذرة من أن زيادة الأجور خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى مزيد من ترسخ الضغوط التضخمية.

ومنذ يوليو الماضي، كانت مان ضمن الأقلية في لجنة السياسة النقدية التي صوتت لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، في موقف يعكس قلقها من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول.

وتأتي تحذيراتها في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً إضافية من ارتفاع تكاليف الطاقة، التي أسهمت في تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 3.1 % في أغسطس، مقابل 2.9 % في يوليو، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. كما بلغ التضخم الأساسي 2.6 %، بينما استقر تضخم الخدمات عند 3.4 %.

وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75 % في سبتمبر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتسلط تصريحات مان الضوء على التحدي الذي يواجه البنك المركزي في موازنة مخاطر التضخم المرتفع مع الحاجة إلى دعم الاقتصاد، في ظل استمرار ضغوط الأسعار وتكاليف المعيشة.