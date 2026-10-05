«غوغل» تشدد قواعد سوق تطبيقات «أندرويد» خارج متجرها

بدأت «غوغل» فرض متطلبات جديدة على تثبيت تطبيقات «أندرويد» من خارج متجر «غوغل بلاي»، في خطوة تمهد لتوسيع نظام التحقق من هوية المطورين عالمياً خلال عام 2027، وانطلقت المرحلة الأولى في البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، وتشمل سبعة متاجر لتطبيقات «أندرويد»، ضمن توجه يستهدف رفع مستوى الأمان وتقليص مخاطر التطبيقات الخبيثة وعمليات الاحتيال المرتبطة ببرامج، يتم تحميلها من مصادر خارجية.

وبموجب النظام الجديد سيحتاج مستخدمو الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد 7» والإصدارات الأحدث إلى اتخاذ خطوات إضافية عند تثبيت تطبيق صادر عن مطور غير موثق لدى «غوغل»، تشمل تفعيل إعداد ضمن خيارات المطور، والانتظار 24 ساعة قبل السماح بإتمام التثبيت، أما التطبيقات التابعة لمطورين أو فرق تطوير اجتازوا إجراءات التحقق فسيستمر تثبيتها بصورة طبيعية دون هذه القيود الإضافية.

وتقول «غوغل»، إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من أساليب الاحتيال التي تعتمد على تطبيقات تبدو موثوقة في البداية، قبل أن تتغير ملكيتها أو طريقة عملها لاحقاً، ولا تعني الخطوة إغلاق «أندرويد» أمام التطبيقات الخارجية، لكنها تفرض طبقة إضافية من التحقق على سوق توزيع التطبيقات خارج «غوغل بلاي»، بما يشمل متاجر تابعة لشركات مثل «سامسونج وهونر وأوبو وشاومي».