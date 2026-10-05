مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تسجل ارتفاعاً غير مسبوق

أظهرت دراسة أن وتيرة تبني السيارات ​الكهربائية في أوروبا تكتسب زخما، مع تسجيل مبيعات غير ‌مسبوقة ​منذ بداية العام مدفوعة بطرح مجموعة من الطرازات منخفضة التكلفة في الأسواق، مما يساعد شركات صناعة السيارات على الامتثال للأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي.

خلصت دراسة معنية بالتقدم الخاص بالسيارات الكهربائية، صدرت اليوم الاثنين عن ⁠مجموعة النقل والبيئة المدافعة عن البيئة ومقرها بروكسل، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بلغت مستوى مرتفعا غير مسبوق في عام 2026، وسط مبيعات بلغت ‌1.64 مليون سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة 45 بالمئة على أساس سنوي.

وفقا للدراسة، شكلت ‌السيارات الكهربائية 22 بالمئة من السوق خلال هذه الفترة، ‌بزيادة ست نقاط مئوية عن نفس الفترة من ‌العام الماضي.

ووصفت مجموعة النقل ‌والبيئة عام 2026 بأنه "عام محوري لتوافر السيارات الكهربائية"، إذ ارتفع عدد الطرازات المتاحة ​50 بالمئة خلال عام ‌واحد، مع توسيع ​شركات صناعة السيارات تشكيلاتها لتلبية أهداف ⁠الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض الانبعاثات.

تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تطرح فيه شركات تصنيع السيارات، مثل فولكسفاغن، عددا ​من السيارات ⁠الكهربائية بأسعار معقولة، ⁠مثل طراز بولو الكهربائي بالكامل، مما يساعد مجموعة السيارات الألمانية على سد الفجوة الحالية في الامتثال وتجنب الغرامات.

سيطرت شركات صناعة ⁠السيارات الأوروبية على المعروض من السيارات الكهربائية بنحو 60 بالمئة من الطرازات المتاحة، إذ أضافت 16 طرازا في النصف الأول من عام 2026. واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على 21 بالمئة وأضافت 11 طرازا.