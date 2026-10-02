مجموعة موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على سي إل آي البرازيلية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، استكمال الإغلاق المالي لصفقة الاستحواذ على شركة «كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا» («سي إل آي»)، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وذلك من صناديق تديرها شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل.

وجاء استكمال الصفقة، التي جرى الإعلان عنها في يونيو 2026، عقب استيفائها لكافة الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار. وقد تلقت مجموعة موانئ أبوظبي الموافقات اللازمة من الوكالة الوطنية للنقل البحري في البرازيل، والمجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، مما أتاح المضي قدماً نحو الإغلاق النهائي للصفقة.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ (القيمة المؤسسية) 3.1 مليار درهم (ما يعادل 835 مليون دولار)، لتسجل بذلك أكبر صفقة استحواذ في تاريخ المجموعة. ومع إتمام الصفقة، أصبحت «سي إل آي» ذراعاً تشغيلياً ضمن المحفظة الدولية لمجموعة موانئ أبوظبي، لتشكل بذلك أول دخول استراتيجي للمجموعة إلى أسواق أمريكا الجنوبية.

الحلول الشاملة

وقال محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم»، مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل الاستكمال الرسمي لصفقة الاستحواذ على شركة ’سي إل آي‘ تطوراً مهماً في مسيرة النمو الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، ويسهم في ترسيخ حضورنا في أحد أهم أسواق الصادرات الزراعية في العالم. كما يمنح هذا الاستحواذ المجموعة نطاق وصول عالمي أوسع وإمكانات جديدة وواسعة. ومن خلال «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، نلتزم بإنجاز عملية دمج شركة ’سي إل آي‘ ضمن عملياتنا العالمية، بما يسهم في توسيع نطاق محفظتنا من الحلول التجارية الشاملة والمتكاملة وتعزيز أهميتها».

أصول استراتيجية

وقال فيرناندو لوهمان، رئيس شركة ماكواري لإدارة الأصول في البرازيل: «حققت ’سي إل آي‘ نمواً قوياً ورسخت مكانة تنافسية متميزة في سوق الموانئ والخدمات اللوجستية في البرازيل، مدعومة بأصول استراتيجية وحجم عمليات واسع وقاعدة متعاملين مرنة. ومع استكمال الصفقة عقب الحصول على جميع الموافقات المطلوبة، تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بمكانة قوية تتيح لها الاعتماد على هذه المنصة التي تتمتع بأهمية كبيرة، في رفد حركة التجارة في البرازيل، ودعم المرحلة المقبلة من تطور ’سي إل آي‘».

وقال باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة والرئيس المشارك للاستثمار في مجموعة «آي جي 4 كابيتال»: «نتوجه بالشكر لجميع الأطراف المعنية على تعاونهم البنّاء الذي أسهم في إتمام هذه الصفقة. وقد تطورت ’سي إل آي‘ لتصبح مزوداً مهماً لخدمات سلسلة الإمداد، تدعم أسواق التصدير والاستيراد في البرازيل من خلال منصة تشغيلية قوية. ونحن فخورون بما تحقق من تقدم في مسيرة تحول ’سي إل آي‘، ونرى أن مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لدعم مواصلة تطور ’سي إل آي‘ ونموها على المدى الطويل».

جدير بالذكر أن «سي إل آي» تدير 2 من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة «سي إل آي سول» في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والتي تقوم أيضاً بمناولة الذرة وفول الصويا؛ ومحطة «سي إل آي نورتي» في ميناء إيتاكي، والتي تشكل جزءاً من «قوس الشمال» البرازيلي، الممر اللوجستي الحيوي للصادرات الزراعية. وتتكامل المحطتان لربط مناطق الإنتاج الرئيسية في البرازيل بالأسواق العالمية.