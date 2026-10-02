ارتفاع حاد للتضخم بمنطقة اليورو في سبتمبر

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو ​بما فاق التوقعات في سبتمبر، ومن المرجح أن يستمر ‌في ​الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، ما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

وقفز معدل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21، إلى 3.8 % في سبتمبر من 3.2 ⁠% في الشهر السابق متجاوزاً التوقعات التي بلغت 3.6 % في استطلاع أجرته رويترز، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الوقود والغاز الطبيعي، وبدرجة أقل، بتكاليف المواد الغذائية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد ‌الأوروبي (يوروستات) الجمعة، أن التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة ويشير إلى الاتجاهات الكامنة للتضخم، ارتفع إلى 2.5 % من ‌2.4 % مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات.

نتائج متباينة

ومن المرجح أن ‌ينظر إلى هذه البيانات على أنها نتائج متباينة بالنسبة للبنك ‌المركزي الأوروبي.

فمن المقلق مواصلة ‌التضخم ارتفاعه فوق المستهدف البالغ 2 %، وهو أمر سيدعم المطالبة بالمزيد من عمليات ​رفع الفائدة إضافة لرفعين شهدهما هذا ​الصيف.

لكن الزيادة الطفيفة في البيانات ⁠الأساسية تشير إلى أن تكاليف الطاقة المرتفعة لم تسفر بعد عن التأثيرات الثانوية التي قد تبدأ دوامة من التضخم من الصعب السيطرة ​عليها.

ويشير ⁠ذلك إلى أن ⁠البنك المركزي الأوروبي يمكنه التمسك بسياسة نقدية «محسوبة بعناية»، وهو مفهوم غير محدد تفسره الأسواق على أنه رفع أسعار الفائدة على فترات متباعدة، ⁠ربما لتتزامن مع التوقعات الاقتصادية الفصلية.

ويتوقع المستثمرون ما يصل إلى 3 زيادات أخرى في سعر الفائدة على الودائع البالغ 2.5 % الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي خلال العام المقبل، لكن احتمالات اتخاذ خطوة في هذا الشهر تعتبر ضئيلة، ولن يتم ‌احتساب أثر زيادة مقبلة على الأسواق قبل يناير.

ويقول خبراء اقتصاد: إن ​البنك المركزي الأوروبي ربما يحرص على البقاء دون اتخاذ قرارات كبرى في الوقت الراهن حتى لا يضيف للتقلبات القائمة بالفعل، بالنظر إلى أن توجهات التضخم لا تتطلب حتى الآن تحركاً عاجلاً أو ​قوياً.