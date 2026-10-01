النفط يتمسك بمكاسبه وبرنت فوق 103 دولارات

حافظت العقود الآجلة للنفط على مكاسبها خلال تعاملات أمس، مع بقاء أسعار خام برنت مرتفعة بنحو 1%، في وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات بيانات المخزونات الأمريكية وتطورات إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع عقد برنت تسليم نوفمبر، الذي انتهت صلاحيته أمس، بنحو 0.6% إلى 103.19 دولارات للبرميل، فيما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً بنسبة 1.7% إلى 97.78 دولاراً.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3% إلى 90.57 دولاراً للبرميل، وفق بيانات أوردتها رويترز.

وتأتي المكاسب في سوق النفط رغم تحسن تدفقات الخام من منطقة الخليج خلال الأيام الأخيرة، إذ قدرت «غولدمان ساكس» أن صادرات النفط الخليجية ارتفعت إلى نحو 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يقترب من متوسط مستويات عام 2025، بعد استئناف السعودية عمليات تحميل الناقلات من ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب شرق - غرب.

وتترقب الأسواق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن مخزونات النفط للأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، بعدما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام التجارية بنحو 1.019 مليون برميل.

وتشير أحدث بيانات «إدارة معلومات الطاقة» المتاحة للأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر إلى أن مخزونات الخام التجارية الأمريكية بلغت 426.4 مليون برميل، بزيادة 3 ملايين برميل عن الأسبوع السابق، بينما بلغ مخزون الاحتياطي الاستراتيجي 284.6 مليون برميل.

كما سجل إنتاج الخام الأمريكي نحو 13.94 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع نفسه.