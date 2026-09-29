الولايات المتحدة تسحب 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

​قالت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب، اليوم الثلاثاء، إنها ستعرض إقراض شركات الطاقة 40 مليون برميل من النفط من الاحتياطي ⁠الاستراتيجي، في مسعى للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب ‌الحرب واسعة النطاق مع إيران والحرب الروسية على ‌أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة وافقت ‌في مارس على ‌إقراض 172 مليون ‌برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ​في ‌إطار ​اتفاق أوسع نطاقاً مع ⁠نحو 30 دولة عضو في وكالة الطاقة ​الدولية ⁠يقضي ⁠بسحب 400 مليون برميل.

وعرضت إدارة ترامب في ⁠يونيو الماضي إقراض 40 مليون برميل بموجب اتفاقية وكالة الطاقة الدولية، لكنها أعلنت في وقت ‌لاحق من الشهر الجاري أن الشركات ​وافقت على اقتراض نحو 500 ألف برميل فقط.



