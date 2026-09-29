التخلص من 5000 حقيبة عالقة في مطار بانكوك



قال ‌الرئيس ​التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التايلاندية تشاي إيمسيري لصحفيين الثلاثاء: ⁠إن الشركة قررت التخلص من نحو 5000 ‌حقيبة عالقة في مطار سوفارنابومي ‌بالعاصمة بانكوك في ‌غضون 72 ‌ساعة.

جاء ذلك في أعقاب الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد أخيراً. وكانت تايلاند قد شهدت سيولاً واسعة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع الجاري، ما أدى إلى غرق أحياء بأكملها في العاصمة بانكوك، ودفع السلطات في أحد الأقاليم شرقي البلاد إلى تنفيذ عمليات إجلاء للسكان، وسط ارتفاع منسوب المياه في الخزانات إلى مستويات حرجة.

وقد تسببت هذه الأوضاع في تعطل حركة الطيران وتكدس آلاف الحقائب في مطار سوفارنابومي، أحد أكبر المطارات في جنوب شرق آسيا، ما دفع الشركة الوطنية إلى وضع خطة عاجلة للتخلص من هذه الحقائب وإعادة تسليمها لأصحابها خلال 72 ساعة.