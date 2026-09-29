«ساب»: الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية للنمو

يرى رئيس شركة «ساب» الألمانية للبرمجيات، كريستيان كلاين، أن المنتجات الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتيح للشركة فرصة تاريخية لتحقيق نمو كبير.

وقال كلاين في تصريحات في برلين: «تتاح أمام ساب حالياً أكبر فرصة لتحقيق دفعة حقيقية أخرى»، مضيفاً أن المستثمرين يتوقعون تسارع نمو الإيرادات، وقال:

«لم تكن الفرصة أمام ساب لتجاوز قدراتها السابقة أكبر مما هي عليه الآن»، موضحاً أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من برامج إدارة الشركات، وخبرتها في القطاعات الصناعية، ووفرة البيانات لديها لتحقيق «ميزة فريدة».

وقال كلاين إن «ساب» حققت أيضاً تقدماً جيداً في تطوير البرمجيات والتطبيقات، وأضاف: «لكن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمنحون عملاءنا، وبالتالي يمنحوننا، أداة تأثير مختلفة تماماً...

الذكاء الاصطناعي يقترب حالياً من تحقيق انتشار واسع في عالم الشركات»، مضيفاً أن الأمر يتعلق الآن بإثبات نقاط القوة التي تتمتع بها منصة الشركة على نطاق واسع لدى العملاء، وقال:

«نرى تقدماً كبيراً ونحن مقتنعون بأن وكلاء ساب سيقدمون في النهاية نتائج أفضل»، موضحاً أن الاعتماد فقط على النماذج اللغوية الكبيرة التابعة لشركات الذكاء الاصطناعي المعروفة كان سيجعل «ساب» قابلة للاستبدال.