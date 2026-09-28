«دبليو.تي.دبليو» تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لمساعدة شركات التأمين

أطلقت شركة «ويليس تاورز واتسون» (WTW) البريطانية للاستشارات التأمينية، اليوم الاثنين، أداة «رادار إيه.آي أسستنت» (Radar AI Assistant)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن حزمة برمجيات «رادار فيجن» (Radar Vision)، التي تساعد شركات التأمين على تحليل البيانات، وتقييم المخاطر.

وتتيح الأداة الجديدة لشركات التأمين استخدام اللغة الطبيعية للتفاعل مع البيانات، وتحليل المخاطر واكتشاف الاتجاهات، بما يدعم عمليات اتخاذ القرار وتحسين إدارة وتسعير التغطيات التأمينية.

ويمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة فرق التأمين على رصد المخاطر الناشئة والاتجاهات الخفية، إلى جانب تحليل محركاتها المحتملة واقتراح الخطوات اللازمة لتحديد أسعار التغطية وإدارة المخاطر بصورة أكثر فاعلية.

وتستفيد الأداة من خبرات «دبليو.تي.دبليو» المتخصصة في حلول التأمين وعلوم البيانات، لتحويل نتائج التحليل إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، من دون الحاجة إلى شراء برمجيات جديدة أو إعداد تقارير إضافية، بحسب الشركة.

وقال بارديب باسي، الرئيس العالمي لعروض حلول علوم البيانات واستشارات وتكنولوجيا التأمين في «دبليو.تي.دبليو»، إن «رادار إيه.آي أسستنت» تجمع بين الخبرات المتخصصة للشركة ومؤشرات مبكرة متعددة، بهدف تكوين رؤية أكثر وضوحاً وموثوقية للمخاطر.

وأضاف أن الأداة تتيح لشركات التأمين اتخاذ إجراءات استباقية قائمة على معلومات أكثر تكاملاً، بدلاً من الاعتماد على إشارات منفردة في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات.

وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التأمين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بصورة متزايدة لتطوير عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر، مع التركيز على تحويل البيانات المتاحة إلى قرارات تشغيلية أسرع وأكثر دقة.