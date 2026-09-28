ترامب يكشف خطة لإنشاء مصنع فولاذ بـ15 مليار دولار في آيوا

يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن خطة لشركة «ميسابي ميتاليكس» (Mesabi Metallics) لإنشاء مصنع ضخم لإنتاج الصلب في ولاية آيوا باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، في مشروع يستهدف تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الصلب الأمريكية. ويأتي الإعلان في وقت تركز فيه الإدارة الأمريكية على دعم التصنيع المحلي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

ومن المقرر أن يعلن ترامب المشروع في البيت الأبيض بحضور مسؤولين تنفيذيين من «ميسابي ميتاليكس»، التي افتتحت مؤخراً أول منجم جديد لخام الحديد في ولاية مينيسوتا منذ نحو 50 عاماً، بحسب مسؤول في البيت الأبيض، فيما كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أورد تفاصيل المشروع.

ويستهدف المشروع إقامة منظومة إنتاج متكاملة داخل الولايات المتحدة، إذ ستستخدم «ميسابي ميتاليكس» خام الحديد المستخرج من منجمها في مينيسوتا لإنتاج الصلب في المصنع المزمع إنشاؤه في آيوا. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى نحو 7.5 ملايين طن من الصلب سنوياً، مع إمكانية رفعها لاحقاً إلى نحو 10 ملايين طن سنوياً، وهو مستوى سيجعل المصنع من أكبر منشآت إنتاج الصلب في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع بدء إنتاج الصلب في المصنع الجديد خلال عام 2030، بينما يُنتظر أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 1750 وظيفة دائمة في آيوا، إضافة إلى ما بين 5000 و6000 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، وفق بيانات البيت الأبيض التي نقلتها رويترز.

ويأتي المشروع امتداداً لاستثمار «ميسابي ميتاليكس» في قطاع خام الحديد بولاية مينيسوتا، حيث بلغت قيمة الاستثمار في المنجم نحو 2.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 وظيفة. وتتيح هذه المنظومة للشركة ربط عمليات استخراج خام الحديد ومعالجته بإنتاج الصلب ضمن سلسلة إمداد أمريكية متكاملة.

وتعود جذور مشروع خام الحديد إلى سنوات سابقة، فيما تُعد «ميسابي ميتاليكس» جزءاً من مجموعة «إيسار» الهندية. وتفيد بيانات الشركة بأن مشروع خام الحديد في مينيسوتا يقع في منطقة «ميسابي آيرون رينج» التاريخية، ويستفيد من شبكات السكك الحديدية والبنية التحتية للنقل والموانئ في منطقة البحيرات العظمى.

ويعكس المشروع اتجاهاً نحو ربط إنتاج المواد الخام بصناعة الصلب داخل الولايات المتحدة، بما يقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية في مراحل رئيسة من الصناعة. كما ينسجم مع تركيز الإدارة الأمريكية على توسيع القدرة الإنتاجية المحلية للصلب والمعادن وتعزيز أمن سلاسل الإمداد الصناعية.

ومن المقرر أن يحضر الإعلان عدد من المسؤولين الأمريكيين إلى جانب إدارة «ميسابي ميتاليكس»، بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي جون يوفانوفيتش، بحسب ما نقلته «إيه بي سي نيوز» عن البيت الأبيض.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التركيز الأمريكي على إعادة بناء القدرات الصناعية المحلية، فيما يمثل المشروع، إذا نُفذ وفق الخطة المعلنة، إضافة كبيرة إلى الطاقة الإنتاجية الأمريكية للصلب عند دخوله مرحلة التشغيل.