البرازيل تمدد دعم الديزل وسط تقلبات أسعار النفط

أعلنت وزارة المالية في البرازيل في بيان اليوم السبت تمديد برنامج دعم وقود الديزل، على أن يبدأ سريان التمديد غدا الأحد، مشيرة إلى استمرار التقلبات في أسعار النفط والوقود العالمية.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
* أطلقت الحكومة الدعم في أواخر مايو بقيمة 1.12 ريال برازيلي (0.2159 دولار) للتر، قبل أن ترفعه إلى 2.12 ريال للتر في وقت سابق من هذا الشهر.
* انتهت صلاحية المرسوم الأصلي الذي استند إليه هذا الإجراء أمس الجمعة، لذا سيبدأ المرسوم الجديد سريانه غدا الأحد للحفاظ على المبلغ الكامل ساري المفعول.
* أشار وزير التخطيط برونو موريتي يوم الخميس إلى احتمال تمديد الدعم، بانتظار قرار نهائي من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
* قال موريتي إن صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط حققت إيرادات استثنائية بلغت 50 مليار ريال برازيلي (9.64 مليار دولار)، مقابل إنفاق 40 مليار ريال للتخفيف من آثار الصراع.
* تسعى الحكومة إلى إلغاء هذا الدعم بمجرد تلاشي صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
* تجري البرازيل الجولة الأولى من انتخاباتها العامة في الرابع من أكتوبر . ويخوض لولا منافسة شرسة مع منافسه الرئيسي من تيار اليمين السناتور فلافيو بولسونارو.