البرازيل تمدد دعم الديزل وسط تقلبات أسعار النفط





أعلنت وزارة المالية في ​البرازيل في بيان اليوم السبت ‌تمديد ​برنامج دعم وقود الديزل، على أن يبدأ سريان التمديد غدا الأحد، مشيرة إلى استمرار التقلبات في أسعار النفط والوقود العالمية.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

* أطلقت الحكومة ⁠الدعم في أواخر مايو بقيمة 1.12 ريال برازيلي (0.2159 دولار) للتر، قبل أن ترفعه إلى 2.12 ريال للتر ‌في وقت سابق من هذا الشهر.

* انتهت صلاحية المرسوم الأصلي الذي استند إليه هذا ‌الإجراء أمس الجمعة، لذا سيبدأ المرسوم ‌الجديد سريانه غدا الأحد للحفاظ على المبلغ ‌الكامل ساري المفعول.

* ‌أشار وزير التخطيط برونو موريتي يوم الخميس إلى ​احتمال تمديد الدعم، ‌بانتظار قرار ​نهائي من الرئيس لويس ⁠إيناسيو لولا دا سيلفا.

* قال موريتي إن صدمة أسعار النفط الناجمة عن ​الصراع ⁠في ⁠الشرق الأوسط حققت إيرادات استثنائية بلغت 50 مليار ريال برازيلي (9.64 مليار دولار)، مقابل إنفاق 40 ⁠مليار ريال للتخفيف من آثار الصراع.

* تسعى الحكومة إلى إلغاء هذا الدعم بمجرد تلاشي صدمة أسعار النفط الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

* تجري ‌البرازيل الجولة الأولى من انتخاباتها العامة في الرابع من أكتوبر . ويخوض لولا منافسة شرسة مع منافسه الرئيسي من تيار اليمين السناتور فلافيو بولسونارو.