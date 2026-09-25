الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة في أسعار الطاقة ويطلب من الدول كبح الطلب





قال ​دان يورجنسن مفوض الطاقة في ‌الاتحاد ​الأوروبي اليوم الجمعة، في رسالة اطلعت عليها رويترز، إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة ⁠لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في ‌اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة.

وأضاف في رسالة ‌موجهة إلى وزراء الطاقة في ‌التكتل "نحن نواجه أزمة أسعار مرتبطة ‌بأزمة إمدادات".

وأوضح ‌أنه على الرغم من أن ​الاتحاد الأوروبي ‌أصبح ​أكثر استعدادا الآن مما ⁠كان عليه في شتاء عام 2021، عندما قلصت ​روسيا إمدادات ⁠الغاز ⁠إلى أوروبا عن طريق خفض الكميات الموردة، فإن الحكومات ⁠يتعين عليها تكثيف الاستعدادات لهذا الشتاء.

وقال يورجنسن "أدعوكم إلى النظر في اتخاذ أو مواصلة اتخاذ تدابير من شأنها ‌الحفاظ على ضخ (الغاز في المخزونات) أو ​خفض الطلب على الغاز والكهرباء طالما دعت الحاجة إلى ذلك".