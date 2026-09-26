آمال التهدئة تهبط بالنفط

تراجعت أسعار ​النفط، أمس، إذ اعتمدت الأسواق على احتمال التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال التعاملات، انخفض خام برنت 40 سنتاً أو 0.4 % إلى 106.20 دولارات للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.02 دولار أو 1.1 % إلى 93.59 دولاراً.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام ⁠برنت 2.2 % حتى الآن، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.8 %. وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات لإنهاء الحرب هذا الأسبوع أن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك إمكانية التوصل إلى مسار تدريجي لإنهاء الحرب يتضمن فتح طهران لمضيق هرمز ورفع واشنطن للحصار الاقتصادي المفروض على إيران.

ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، تقلصت شحنات النفط والغاز العالمية بنحو الخُمس. ولامست أسعار ⁠النفط أول من أمس أعلى مستوياتها في أسبوع، إذ ارتفع الخامان بما يصل إلى 5 %.

وبلغ الفارق السعري بين الخامين أعلى مستوى منذ مايو، مسجلاً 12.59 دولاراً للبرميل.

وتقف المخاوف من ​فرض الولايات المتحدة ⁠حظراً على صادرات الديزل، ما ⁠قد يغرق السوق المحلية، إلى حد كبير وراء الفرق السعري، إذ عادة ما يرتفع وينخفض الخامان معاً على الرغم من أن الخام الأمريكي يُباع عادة بخصم.