الأسهم اليابانية ترتفع بدعم من شركات الذكاء الاصطناعي

ارتفعت ​الأسهم اليابانية اليوم الجمعة مع صعود ‌الأسهم ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإقبال المستثمرين على الشراء قبل الموعد النهائي الذي يحل يوم الاثنين حتى يكونوا مؤهلين للحصول على توزيعات ⁠الأرباح نصف السنوية.

وصعد المؤشر نيكاي 1.23 بالمئة إلى 66318.14 بحلول استراحة منتصف النهار. وزاد المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 1.19 بالمئة إلى 4123.73.

وقال دايسوكي هاشيزومي كبير ‌الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "اشترى ‌المستثمرون الأسهم لضمان حقهم في ‌الحصول على توزيعات ‌الأرباح، ولكن الأهم من ذلك هو أن ​الطلب على ‌الأسهم المرتبطة ​بصناعة الرقائق الإلكترونية ⁠دعم السوق".

وكانت أسهم البنوك، التي عادة ما تدفع توزيعات أعلى، ​الأفضل أداء ⁠بين ⁠المؤشرات الفرعية للقطاعات والتي يبلغ عددها 33 في بورصة طوكيو، إذ ⁠ارتفعت 3.23 بالمئة.

وصعد سهما شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست لصناعة الرقائق الإلكترونية 4.04 بالمئة و2.45 بالمئة على التوالي، وقدما أكبر الدعم للمؤشر ‌نيكاي.

ومن بين أكثر من 1500 سهم ​يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 68 بالمئة وانخفض 27 بالمئة وظل ثلاثة بالمئة دون ​تغيير.