الديزل يحلق لمستوى تاريخي في أوروبا.. والنفط يقفز 4%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، أمس، في ​ظل غياب مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الولايات ‌المتحدة وإيران، واشتعال قلق المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين بشأن احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل حيث حلقت أسعار الديزل في أوروبا إلى مستوى تاريخي.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.03 دولارات، أو 4.04 % إلى 107.11 دولارات للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.16 دولارات، أو 4.01 %، إلى 95.89 دولاراً وذلك عقب تقارير أشارت إلى أن إيران منحت الولايات المتحدة مهلة أسبوع واحد لتلبية مطالبها المعلنة، مثل رفع الحصار البحري الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة للديزل في أوروبا عن مستوياتها القياسية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حظر أمريكي محتمل لصادرات الديزل. وكان مسؤول في البيت ​الأبيض نفى، أول من أمس ، تقريراً أفاد بأن الولايات ​المتحدة تستعد لفرض حظر على صادرات الديزل ⁠90 يوماً.

وحذر محللون ​ومراقبون للسوق من ⁠أن فرض حظر أمريكي ⁠على صادرات الديزل لن يسهم كثيراً في تخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة، بل قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات العالمية وزيادة الاضطرابات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير ​الأمريكية، ومنها الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 428 ألف برميل لتصل إلى 107.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار ثلاثة ملايين برميل إلى 426.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.