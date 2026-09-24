4 مليارات دولار في يوم.. كيف أصبح زوكربيرج خامس أغنى شخص في العالم؟

تجاوز مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل، ليصبح خامس أغنى شخص في العالم، بعدما ساهم صعود سهم ميتا في زيادة ثروته بأكثر من 4 مليارات دولار خلال يوم واحد.

وبحسب «فوربس» بلغت ثروة زوكربيرج، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، نحو 256.8 مليار دولار، متقدمًا على برين الذي بلغت ثروته 255.4 مليار دولار. وجاء هذا التغير مع ارتفاع سهم ميتا بنسبة 2.1% خلال تعاملات الأربعاء، بينما تراجع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لجوجل، بنحو 3.5%.

ويمتلك زوكربيرج نحو 13% من أسهم ميتا، التي شارك في تأسيسها باسم فيسبوك عام 2004، قبل طرحها للاكتتاب العام في 2012.

«ميوز»

تزامن صعود سهم ميتا مع التفاؤل المتزايد بشأن «ميوز» (Muse)، وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الجديد الذي أطلقته الشركة للمستهلكين.

وتقول ميتا إن «ميوز» يستطيع تنفيذ مجموعة من المهام، من بينها إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإجراء عمليات شراء، والمساعدة في تنظيم الجداول الزمنية.

وكان محللو «جي بي مورجان» قد توقعوا في وقت سابق من الأسبوع أن يتحول «ميوز» إلى أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين انتشارًا منذ إطلاق «شات جي بي تي»، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالتطبيق وقدرته على تقديم تجربة مختلفة للمستخدمين، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على جذب جمهور واسع ومنافسة التطبيقات الرائدة في هذا المجال.

ملايين التنزيلات

وحقق التطبيق نحو 2.8 مليون عملية تنزيل منذ إطلاقه في وقت سابق من سبتمبر، وفق بيانات شركة «Apptopia» التي نقلتها وسائل إعلام عدة، في مؤشر على الانتشار السريع الذي حققه خلال فترة قصيرة، وسط اهتمام متزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين، والمنافسة المتصاعدة بين شركات التكنولوجيا لتقديم أدوات جديدة تجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

وفي المقابل، ارتفع سهم ميتا بأكثر من 34% خلال الشهر الماضي، مع استمرار صعوده منذ الكشف عن «ميوز» قبل نحو أسبوعين. وكان السهم قد سجل قفزة بنحو 11% يوم الاثنين، ما أدى إلى زيادة ثروة زوكربيرج بنحو 25 مليار دولار في يوم واحد.



