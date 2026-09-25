ارتفاع أرباح «إتش أند إم» بدعم تحسن المبيعات ومزايا الرسوم الجمركية

أعلنت شركة «إتش أند إم» السويدية، أمس، أن تحسن الأرباح التشغيلية، والإعانات ذات الصلة بالرسوم الجمركية والارتفاع الطفيف في صافي المبيعات دفع الأرباح إلى الارتفاع في شركة بيع الملابس بالتجزئة في الربع الثالث.

وفي الربع الثالث وصل صافي الأرباح المنسوبة لحاملي الأسهم إلى 123. 4 مليارات كرونة سويدية (417 مليون دولار)، مقارنة بـ229. 3 مليارات كرونة في الربع نفسها من العام السابق، وقفزت الأرباح للسهم إلى 58. 2 كرونة من 01. 2 كرونة سابقاً.

وقفزت الأرباح التشغيلية إلى 037. 6 مليارات كرونة من 914. 4 مليارات كرونة العام الماضي، ليرتفع الهامش التشغيلي إلى 6. 10% من 6. 8% قبل عام. وأسهمت المكاسب غير المتكررة، التي بلغت نحو 6. 1 نقطة مئوية - والناتجة عن الرسوم الجمركية وواردات السلع، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة البضائع المباعة في الأرباع السابقة - في تحسين الهامش.

ارتفع صافي المبيعات بشكل طفيف إلى 189. 57 مليار كرونة من 017. 57 مليار كرونة في العام السابق. وفي العملات المحلية ارتفعت المبيعات بواقع 1% مقارنة بالعام السابق، رغم أن عدد المتاجر التي أدارتها بالشركة في نهاية الربع انخفض بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.