حصة السيارات الكهربائية في سوق الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى 21.7 %

عززت السيارات الكهربائية حصتها في سوق السيارات الجديدة بالاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتشكل 21.7 % من إجمالي التسجيلات الجديدة، بزيادة تقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وأظهرت بيانات الرابطة ارتفاع تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.3 % خلال الأشهر الثمانية الأولى، لتصل إلى نحو 7.55 ملايون سيارة، وسجلت عمليات التسجيل نمواً بنسبة 3 % على أساس سنوي في يوليو، وبنسبة 4.5 % في أغسطس.

ورغم نمو التسجيلات حذر كونستانتين إم جال، من شركة «إي واي» للاستشارات، من اعتبار هذه الزيادة مؤشراً على تعافي سوق السيارات الأوروبية، مشيراً إلى أن جانباً كبيراً من النمو يرتبط بالدعم المقدم للسيارات الكهربائية.

وقال جال، إن ارتفاع سوق السيارات الجديدة في أوروبا يعود بصورة أساسية إلى دعم السيارات الكهربائية، محذراً من أن انتهاء إجراءات الدعم قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مبيعات هذه السيارات.

وفي موازاة صعود السيارات الكهربائية واصلت الشركات الصينية تعزيز حضورها في السوق الأوروبية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس، مع تسجيل مكاسب واضحة في حصتها السوقية، وسط تحذيرات من شركات أوروبية، بينها «فولكس فاجن»، من تصاعد المنافسة القادمة من الشرق الأقصى.

وبلغت حصة شركة «جيلي» من سوق السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي 2.7 %، فيما ضاعفت شركة «بي واي دي» حصتها إلى 2.4 %، مقارنة بـ0.9 % في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي المقابل سجلت «فولكس فاجن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا، انخفاضاً بنحو 3 % في مبيعاتها خلال يوليو وأغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشملت الأرقام سيارات «بورشه» الرياضية التابعة للمجموعة، التي تراجعت مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي بأقل من 5 % في يوليو، وبأكثر من 8 % في أغسطس.

أما «بي إم دبليو» فسجلت نمواً طفيفاً في مبيعاتها خلال الشهرين، بأقل من 1%.

ويرى جال أن شركات صناعة السيارات الأوروبية تواجه سنوات تتطلب مزيداً من الحذر، داعياً الشركات إلى الاستعداد لمرحلة صعبة، وعدم وضع أهداف مرتفعة للغاية لنمو المبيعات في المستقبل.