«بوش» تسجل انخفاضاً طفيفاً في الأرباح خلال النصف الأول

أظهرت بيانات نشرتها عملاقة الصناعات التكنولوجية الألمانية «بوش»، أمس، تسجيل انخفاض في أرباح الشركة، خلال النصف الأول، إلا أن الشركة أكدت توقعاتها لعام 2026.

وفي بيان أفادت الشركة، بارتفاع الإيرادات بنسبة 6. 3% لتصل إلى 9. 52 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت «بوش» إن الأرباح التي يتم تسجيلها قبل احتساب الفوائد والضرائب من الأرباح التشغيلية تراجعت من 3. 2 مليار يورو إلى 2.2 مليار يورو، حيث أثرت عوامل استثنائية، تتعلق بقطاع حلول التنقل، سلباً على النتائج.

وبلغ حجم الأرباح بعد استبعاد الضرائب نحو 1.1 مليار يورو، بينما أكدت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله، رغم بيئة الأعمال التي وصفتها بأنها «تتسم بالتحدي».