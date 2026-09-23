«غيتس» تحشد 60 شركة لإتاحة الذكاء الاصطناعي باللغات غير الشائعة

أطلقت مؤسسة غيتس الخيرية تحالفاً يضم 60 شركة من شركات التكنولوجيا لبحث سبل توسيع نطاق إتاحة الذكاء الاصطناعي لتشمل اللغات غير الشائعة.

يضم التحالف 60 شركة ومؤسسة خيرية ومنظمة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إتاحة الوصول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لأكثر من 3 مليارات شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتهدف المبادرة إلى تنسيق الجهود لبناء قواعد بيانات لغوية أفضل وتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي للمجتمعات التي عانت تاريخياً من محدودية الوصول إلى هذه التكنولوجيا.

وقال مارك سوزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غيتس: إن هذا العمل يجب أن يستمر بالتوازي مع الجهود المبذولة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأمن السيبراني وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال.