24 % ارتفاع تكاليف التدفئة في ألمانيا خلال 2026

يتعين على الأسر في ألمانيا أن تتوقع مجدداً ارتفاع تكاليف التدفئة خلال العام الحالي، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات «سي أو 2 أونلاين».

وفي تقريرها الجديد عن تكاليف التدفئة لعام 2026 كتبت الشركة: «من المرجح أن تصبح تكاليف زيت التدفئة وكريات الخشب أكثر ارتفاعاً بشكل ملحوظ».

وفي المقابل، تتوقع الشركة انخفاضاً طفيفاً في تكاليف التدفئة بالغاز الطبيعي إجمالاً، رغم ارتفاع أسعار الجملة حالياً.

ويتوقع الخبراء تكاليف التدفئة المتوقعة، من بين أمور أخرى، لشقة مساحتها 70 متراً مربعاً في مبنى سكني متعدد الوحدات ارتفاع تكاليف زيت التدفئة بنسبة 24% إلى 1275 يورو.

وبالنسبة لكريات الخشب، يتوقع الخبراء ارتفاع تكاليف التدفئة السنوية في 2026 بنسبة 17% إلى 870 يورو.

وترى الشركة أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو استمرار نقص المواد الخام اللازمة لإنتاج كريات الخشب نتيجة ضعف نشاط قطاع البناء. كما تتوقع الشركة ارتفاعاً طفيفاً في تكاليف أنواع التدفئة الأخرى .