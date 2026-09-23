«إيفونيك» الألمانية للكيماويات تشطب 3200 وظيفة

أعلنت مجموعة «إيفونيك» الألمانية للكيماويات في إيسن، أمس، شطب 3200 وظيفة، من بينها 2150 وظيفة في ألمانيا. وتركز المجموعة على تحقيق نمو في آسيا وأمريكا، بينما تعتزم في ألمانيا توزيع مهام جديدة على 6 مواقع.

وأعلنت المجموعة المدرجة على مؤشر «إم داكس» للشركات المتوسطة في البورصة الألمانية، عقب اجتماع لمناقشة استراتيجيتها، أن محفظة منتجاتها ستُنظَم وفقاً لأدوار محددة، وأنه سيتم تخصيص مهام محددة لمواقع الإنتاج الستة الكبرى في ألمانيا. وبذلك أكدت إيفونيك خطط إعادة الهيكلة التي أعلنتها في يونيو الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت، كلاوس ريتيش، في بيان: «يتشارك مجلس الإدارة ومجلس الرقابة وممثلو العاملين قناعة واحدة: نحن نمر بأزمة هيكلية واقتصادية في قطاعنا».

وترى إيفونيك فرصاً جيدة للنمو، خصوصاً في آسيا وأمريكا، حيث يجُرى حالياً بحث مشاريع استثمارية إضافية. ولم تفصح إيفونيك في البداية عن تفاصيل مالية بشأن حجم الوفورات وتكاليف الإجراءات الاستثنائية. وارتفع سهم الشركة 5 %.

وبحلول نهاية عام 2026 سيُشطب بالفعل نحو 2800 وظيفة نتيجة برامج التوفير والكفاءة. ومن المقرر تنفيذ خطة التوفير التالية حتى عام 2029 بطريقة تراعي الجوانب الاجتماعية ودون تسريح موظفين لأسباب تتعلق بالعمل. وسيتم ذلك من خلال عدم شغل الوظائف الشاغرة، أو إحالة موظفين إلى التقاعد المبكر، أو الاتفاق على مغادرة طوعية مقابل تعويضات.