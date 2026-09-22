فولكس فاجن تحذر من انكماش حاد لسوق السيارات في الصين

حذرت شركة فولكس فاجن من انكماش سوق سيارات الركوب في الصين بنحو 20 % خلال 2026، في ظل استمرار ضعف الطلب وتصاعد المنافسة، ما يزيد الضغوط على شركات صناعة السيارات العاملة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقال رالف براندشتاتر، الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن الصين، خلال قمة للقطاع: إن حجم الانكماش الحالي يعادل من حيث تأثيره التداعيات التي شهدها السوق خلال جائحة كوفيد-19، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الأجنبية ضغوطاً متزايدة في الصين، مع احتدام المنافسة من العلامات المحلية وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة. وكانت مبيعات فولكس فاجن في الصين قد تراجعت 36.6 % في الربع الثاني، في أكبر انخفاض فصلي للشركة في السوق الصينية منذ الربع الأخير من 2021.

وأظهرت بيانات حديثة أن أغسطس شهد الشهر الحادي عشر على التوالي من انخفاض مبيعات السيارات المحلية في الصين، في وقت حافظت فيه صادرات السيارات الصينية على قوة نسبية، ما يعكس استمرار الضغوط داخل السوق المحلية رغم توسع الشركات الصينية خارج البلاد.

وتواجه فولكس فاجن أيضاً تحولاً سريعاً في تفضيلات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، بينما تعمل المجموعة على تسريع طرح طرازات مطورة محلياً ضمن استراتيجيتها «في الصين، من أجل الصين»، مع خطط لإطلاق أكثر من 20 طرازاً جديداً من سيارات الطاقة الجديدة خلال العام.

وتتزامن هذه الضغوط مع خفض فولكس فاجن توقعاتها المالية لعام 2026، إذ تتوقع حالياً إيرادات تقارب 315 مليار يورو وهامش عائد تشغيلي يصل إلى 1 %، مشيرة إلى تدهور بيئة السوق، خصوصاً في الصين، وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية.