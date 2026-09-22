«تيليكس» تستحوذ على «آي تي إم إيزوتوب» الألمانية

اتفقت شركة التكنولوجيا الحيوية الأسترالية «تيليكس فارماسوتيكالس» على شراء شركة «آي تي إم إيزوتوب» الألمانية في صفقة بقيمة 1.65 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركتان.

وبموجب الصفقة، تستحوذ تيليكس على 100 % من أسهم «آي تي إم» مقابل 1.65 مليار دولار. وتتضمن الصفقة مقابلاً مالياً مشروطاً إضافياً يصل إلى 700 مليون دولار مرتبط بموافقات تنظيمية محددة.

ولا يزال يتعين الموافقة على الصفقة من قبل المساهمين. وقال كريستيان بهرِنبروخ، المدير التنفيذي لشركة تيليكس: إن الشركتين عملتا معاً بشكل وثيق لسنوات عدة. وتابع: «من خلال الجمع بين نقاط قوتنا المتكاملة، سنؤسس شركة تتمتع بحجم تجاري وقدرات توريد رائدة عالمياً».