«كيا» تبيع 100 ألف سيارة كهربائية بكوريا الجنوبية

أعلنت شركة «كيا»، ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، الأحد، أن مبيعاتها التراكمية من السيارات الكهربائية في السوق المحلية تجاوزت 100 ألف وحدة حتى الآن هذا العام.

وأوضحت الشركة أن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها شركة تصنيع سيارات تعمل في كوريا الجنوبية هذا الإنجاز في مبيعات السيارات الكهربائية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ووفقاً لبيانات مبيعات «كيا»، فقد بلغت المبيعات التراكمية للسيارات الكهربائية للشركة خلال الفترة من يناير حتى 17 سبتمبر 100 ألف و118 وحدة، أي أكثر من ضعف المبيعات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 45 ألفاً و518 وحدة.

وشكلت السيارات الكهربائية 23.8 % من إجمالي مبيعات «كيا» البالغة 420 ألفاً و426 سيارة خلال تلك الفترة، ما يعني أن ما يقرب من سيارة واحدة من كل 4 سيارات مباعة كانت سيارة كهربائية، بحسب «يونهاب».

وتشمل تشكيلة سيارات «كيا» الكهربائية سيارات السيدان «إي في 3» و«إي في 4» و«إي في 5»، والسيارتين الرياضيتين المتعددتي الأغراض «إي في 6» و«إي في 9» والطراز «في بي 5» المعد للأغراض الخاصة.

وكشفت الشركة المصنعة لسيارة السيدان «كيه 5» والسيارة الرياضية المتعددة الأغراض «سورينتو» عن طراز «بي في 7»، وهو ثاني طراز من فئة المركبات المعدة لأغراض خاصة، في ألمانيا الشهر الماضي.