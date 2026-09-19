النفط يهبط مجدداً مع تراجع مخاوف الإمدادات

انخفضت أسعار النفط، أمس، لتواصل ​الهبوط للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع المخاوف حيال انقطاع الإمدادات مع تواصل ​الصراع في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار أو 1.6% إلى 103.17 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 61 سنتاً أو 0.6% إلى 101.30 دولار للبرميل.

ويتجه برنت نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، بانخفاض نحو 1.4%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر حين أفادت مصادر بتعليق عمليات شحن النفط الخام في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر وإلغاء الرياض بعض الشحنات المتجهة إلى أوروبا.

غير أن الأسعار تراجعت عقب تقارير عن أن السعودية تسعى إلى استعادة نحو نصف طاقة خط الأنابيب في غضون أيام. ​

وأظهرت ⁠بيانات جمارك أن صادرات الصين من المنتجات المكررة في أغسطس ارتفعت 12.7% على أساس سنوي، وزادت صادرات وقود الطائرات منها أيضاً إلى مستوى غير مسبوق.

ومن المتوقع أن تواصل الصين الشهر الجاري تخفيف ​القيود على الصادرات لتتمكن ⁠من كسب أرباح من الهوامش ⁠الأعلى.