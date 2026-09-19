اليابان ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً

رفع بنك اليابان ​المركزي أسعار الفائدة أمس إلى أعلى مستوى لها منذ ‌31 عاماً، ​وأبدى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى بنوك مركزية كبرى أخرى في جهود مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

لكن هذه الخطوة التي كانت متوقعة لم تفلح في دعم الين الذي انخفض بسبب رغبة المستثمرين في توجيهات واضحة وصريحة ⁠للتشديد النقدي ولمعارضة عضوين بمجلس المحافظين للقرار وسط دعوات إلى التحلي بالصبر قبل رفع تكاليف الاقتراض.

وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي استراتيجيات العملات الأجنبية في إس. إم. بي. سي بطوكيو «كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقاً ‌مع توقعات السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة لم يتوقعها سوى عدد قليل من المتعاملين».

وأضاف: «خففت النتيجة إلى حد ما من التوقعات برفع أسعار ‌الفائدة مرة أخرى وأعطت انطباعاً بالميل إلى التيسير النقدي».

وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرسمي من ‌1 إلى 1.25 % بموافقة 7 أعضاء مقابل معارضة اثنين.

وتأتي الخطوة في أعقاب ​رفع البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي ​أسعار الفائدة مما يسلط الضوء على ⁠تركيز البنوك المركزية على مخاطر التضخم العالمية الناجمة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران والسياسات المالية التوسعية والطلب المتزايد على الاستثمار ​في ⁠الذكاء الاصطناعي.