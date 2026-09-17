تراجع على غير المتوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة ​للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ‌لكن هذا ​التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف طلب إلى 196 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ⁠في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر .

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 208 آلاف طلب في الأسبوع الأحدث.

ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجاً عن التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي.

وظل الاتجاه الأساسي متسقاً مع سوق عمل استعادت توازنها بعد فترة من الاضطراب خلال معظم أشهر الصيف.

رفع الفائدة

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض ‌خلال الأشهر المقبلة.

ووصف رئيس ‌المجلس كيفن وارش سوق العمل بأنها "إحدى الإشارات الأساسية على القوة"، مضيفاً أن صناع السياسات ​يعتقدون أن "معدل البطالة يتماشى ‌بشكل أساسي مع ​مستوى التوظيف الكامل".

ورفع البنك المركزي ⁠سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع ​الذي ⁠أجرت فيه الحكومة مسحاً ⁠لأصحاب العمل لإعداد مكون الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر.

الوظائف غير الزراعية

وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة في أغسطس ⁠بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر.

ويعزى استقرار سوق العمل في ​الغالب إلى محدودية عمليات التسريح. ويقول اقتصاديون إن الشركات لا تزال مترددة في زيادة التوظيف في ظل مؤثرات سلبية تشمل الحرب في إيران، التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتغذي ​التضخم.





