تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف طلب إلى 196 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أول من أمس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة. ووصف رئيس المجلس كيفن وارش سوق العمل بأنها «إحدى الإشارات الأساسية على القوة»».
وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة في أغسطس بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر.